Internautas farão compras para idosos que estão no grupo de risco do coronavírus

Os três casos confirmados de coronavírus, na capital acreana, não está causando apenas preocupação e medo. Diante das dificuldades que os grupos de risco como, idosos e portadores de doenças crônicas, estão sujeitos a enfrentar, acreanos estão criando uma rede de solidariedade para poder ajudá-los, como ir ao supermercado ou a farmácia no lugar deles, para que não precisem se arriscar saindo de suas respectivas residências.

O servidor público municipal, Sidney Junior, 26 anos, usou o seu Facebook na tarde desta quinta-feira, 19, para oferecer o serviço de ir ao mercado uma vez na semana aos integrantes do grupo de risco do Coronavírus (Covid-19).

A ideia de Sidney ganhou adeptos na rede social, onde muitos acreanos elogiaram a ação do professor de educação física e também se colocaram dispostos a ajudar, da mesma forma, os integrantes do grupo de risco.

Em entrevista ao ac24horas, Sidney Junior, relatou que a ideia nasceu com o intuito de ajudar. Ele afirmou que não irá cobrar nada e que o contato pode ser feito via bate papo do Facebook.

“Estou de quarentena também e de forma voluntária eu decidi ajudar, devido a essa questão do isolamento as pessoas estão preocupadas com si mesmo, mas esquecem que alguns não tem como se manter em deslocamento e fazem parte do grupo de risco”, afirmou.