Imigrantes lotam Assis Brasil e Alan quer fronteira fechada

Dezenas de imigrantes asiáticos, inclusive, chineses; e africanos, que não passaram por nenhum exame no Brasil, lotaram os hotéis, pousadas, praças de Assis Brasil, devido ao Peru ter fechado a sua fronteira, causando um problema de saúde pública no pequeno município, que não tem estrutura para atender a onda migratória que tende a crescer. Há o risco de muitos deles serem portadores do COVID-19, já que não foram examinados, ressaltou ontem o deputado federal Alan Rick (DEM). Com base neste dado, o parlamentar encaminhou ontem ofícios aos ministros da Justiça e Saúde e ao presidente Jair Bolsonaro, pedindo o imediato fechamento da fronteira do lado brasileiro, como forma de barrar o incentivo para que novas levas de imigrantes façam a mesma rota. Alan lamentou o fato do Ministério da Saúde não ter dado importância e nem se empenhado a favor da sua luta no sentido de realizar pelo menos dois exames de Revalida, para regularizar no CRM a situação dos brasileiros formados em Medicina na Bolívia e em outros países da América do Sul, profissionais que seriam importantes neste momento de combate ao COVID-19. Alan promete continuar a sua luta.

SEM PRESSA

Sobre a eleição para a prefeitura de Rio Branco, o deputado federal Alan Rick (DEM) ressaltou ao BLOG DO CRICA que, não tem pressa em definir o seu apoio a um nome. Se o Gladson não tiver candidato, antes de uma definição diz que, analisará qual o melhor projeto para a capital.

APOSTANDO NO INTERIOR

O DEM, por sua vez, não está parado no interior. Aposta nos nomes de Abdias da Farmácia (DEM) em Tarauacá; em Capixaba no Manoel Maia, e ainda em Porto Acre, em Célio Nogueira (DEM), os quais Alan Rick (DEM) acredita que ganharão as respectivas prefeituras.

CADA DIA É UM CANDIDATO

Ninguém entende ninguém. Até ontem o candidato a prefeito de Sena Madureira pela oposição era o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), vêm agora os dirigentes do PSDB dizendo que, a candidata será a prefeita Toinha Vieira (PSDB). Qual o próximo nome?

QUEBRANDO O RITO

O secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida, não segue o rito da pandemia. O Estado decretou que atendimento odontológico só em casos de extrema urgência. A PMRB quer remar contra e manter o atendimento normal. O dentista é linha de frente do contágio pelo contato com salivas. E quer manter o Saúde Itinerante nos rios, que é isso Oteniel?

ENTENDA DE UMA VEZ

Este não é o momento de ações isoladas dos órgãos públicos, entenda de vez, Oteniel!

MAÇONS NA GUERRA AO COVID-19

As duas maiores lojas maçônicas do Acre, a Grande Loja – presidida pelo Grão-Mestre Fernando Zamora; e a Grande Oriente, comandada pelo Grão-Mestre Osmir Lima, decidiram em conjunto, suspender as sessões ritualísticas e administrativas, por tempo indeterminado.

CONVITE CONFIRMADO

Dirigentes do MDB confirmaram ontem notícia do BLOG de que, o partido está em pleno entendimento para ter a professora Branca Menezes, do PSDB, como candidata do MDB a prefeita de Senador Guiomard. Branca era o nome tucano para disputar a prefeitura de SG.

MEDIDAS SENSATAS

O senador Petecão (PSD) e o presidente do SOLIDARIEDADE, Israel Milani, tomaram decisões sensatas, suspendendo os atos de filiações que estavam programados pelos dois partidos.

PREVENÇÃO É O REMÉDIO

Quem não seguir os protocolos do Ministério da Saúde para tomar medidas de prevenção ao COVID-19, estará dando péssimo exemplo e colaborando para que os casos cresçam no Acre.

NEM A PAU!

O vice-prefeito Zequinha (PROGRESSISTAS) deu um fora ao embalar na euforia de uma reunião do seu partido, que o lançou candidato a prefeito, sem ouvir antes o prefeito Ilderlei Cordeiro. O resultado é que o grupo do Ilderlei decidiu que o apoio à possibilidade é zero.

DESCARTADO DE PRONTO

Uma boa fonte do BLOG revelou ontem que o nome do deputado Tchê (PDT) foi prontamente descartado ao ser posto como opção para suceder o deputado Géhlen Diniz (PROGRESISTAS) na liderança do governo. Tchê teve atritos com áreas importantes do governo quando foi líder.

PRATICAMENTE DECIDIDO

Está praticamente decidido que o novo líder do governo será o deputado Marcos Cavalcante (PTB), é o preferido da corte, e só não assumirá esta função na ALEAC se não quiser.

BISANDO COMENTÁRIO

O governador Gladson e a prefeita Socorro Neri dão uma aula de política sadia, quando colocam em primeiro plano os interesses da população na área da Saúde, se unindo no combate ao COVID-19, e deixando a questão política para os palanques da campanha.

PRUDÊNCIA DA EXPERIÊNCIA

Ao que tudo indica o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) recuou na hipótese de vir a ser candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, decisão que andou sendo cogitada e analisada pelo próprio. O Gonzaguinha, tucano experiente, sempre disse não morrer de amores pela candidatura.

MAIS ORGANIZADO

O que tenho escutado de algumas lideranças do PSD é de que acham o grupo do ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD) mais organizado para uma campanha pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, do que o grupo do advogado João Tota (PSD). Ambos disputam a indicação.

DEU UMA BRECADA

A confirmação dos primeiros casos de coronavírus no Acre deu uma boa brecada em manifestações que estavam programadas para algumas filiações em novos partidos, em vários municípios. Algumas destas filiações vão ocorrer sem as pompas programadas.

ASSIM DEVE CONTINUAR

A população acreana sem impôs a um isolamento social, foi o que deu para se deduzir sobre as imagens de ontem de pontos de grande afluência de público, completamente vazios.

NOME CITADO

Em algumas rodas petistas o nome da ex-vice-governadora Nazaré Araújo já é citado como candidata a prefeita, para que o partido não fique sem candidatura majoritária na capital, numa hipótese do PSB não encaminhar uma coligação com os petistas. Não sei se aceitaria.

CARREGA O DESGASTE

Por ter sido vice-governadora, o nome da Nazaré Araújo carrega o desgaste do último governo e do qual foi uma de suas figuras de proa. A fragorosa derrota petista ainda não foi apagada.

PODEM ESQUECER

Vez por outra se cita o ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) como possível candidato a vereador de Rio Branco, para ser uma espécie de puxador de votos para reforçar a chapa petista. Podem desconsiderar esta hipótese, o Marcus não aceita, nem discutir esta possibilidade.

CADA DIA MAIS LONGE

O tempo avança e fica cada dia mais longe o PROGRESSISTAS ter um candidato próprio para a prefeitura de Rio Branco, ao não ser que o Gladson esteja preparando uma grande surpresa.

REELEIÇÃO É A META

Na última reunião com o seu Conselho político o governador Gladson Cameli revelou que a sua meta será disputar a reeleição e que se engana o grupo político que pensar que irá disputar o Senado, depois de arrumar a casa. “Podem esquecer, vou para reeleição”, garantiu na reunião.

MELHOR PARA OS NANICOS

O fato dos grandes partidos terem afilhados nas suas chapas para a Câmara Municipal de Rio Branco favorece os pequenos partidos, que não aceitam ninguém com mandato. O AVANTE do Manoel Roque conseguiu montar uma chapa competitiva e aposta em fazer dois vereadores.

O QUE FOI SEM TER SIDO

Antes de surgir este movimento encabeçado pelo PCdoB – leia-se Edvaldo Magalhães – o vereador Lauro Benigno, que era dado como candidato certo da esquerda para a prefeitura de Tarauacá, acabou por baixo dos panos sendo engolido pelo ex-prefeito Rodrigo Damasceno.

ATRASADO PARA O DEBATE

O ex-deputado Moisés Diniz, embora seja do PCdoB, não tem mais o aval que tinha dos que realmente comandam o PCdoB. Chegou atrasado ao debate sobre a prefeitura de Tarauacá.

FRASE MARCANTE

“O cara só é sinceramente ateu quando está muito bem de saúde”. Millôr Fernandes, escritor.