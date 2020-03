Imagens mostram aeroporto e shopping vazios em Rio Branco

As imagens mais marcantes do dia e da noite desta quarta-feira (18) de Rio Branco são exatamente aquelas que mostram ambientes e espaços públicos completamente vazios, resultado do recolhimento doméstico imposto pelo coronavírus.

A rotina do acreano está totalmente alterada. Frequentadores assíduos e eventuais não compareceram nesta noite ao Via Verde Shopping, tido como a “praia” dos moradores de Rio Branco, um lugar onde todos se encontram.

Em várias cidades falam em fechar locais como shopping centers. Em Rio Branco, o horário de funcionamento foi reduzido.

O Aeroporto Internacional de Rio Branco também está às traças. As viagens, seja a negócio ou a passeio, estão adiadas ou foram sumariamente canceladas por causa do perigoso vírus.

As ruas de Rio Branco são iguais a um deserto de dia mas à noite são como lugar mal-assombrado, onde ninguém quer estar. O vazio desses ambientes e espaços obedecem à uma das regras de ouro contra o contágio do Coronavírus: não se aglomerar, não ficar próximo demais de outras pessoas. “Mas é triste”, disse uma moradora, resumindo o sentimento da maioria.

Fotos: Jardy Lopes