Hospital do Juruá suspende cirurgias, consultas e entrega de exames por 15 dias

A direção do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, suspendeu as cirurgias eletivas, consultas ambulatoriais, agendamento e entrega de exames. Os exames só serão feitos em pacientes internados.

Somente as cirurgias de urgência e emergência serão realizadas na unidade hospitalar de Cruzeiro do Sul.

A medida com validade para 15 dias, foi tomada pelo diretor clínico do Hospital do Juruá, Marcos Lima levando em conta o Decreto do governo do Estado que proíbe aglomerações, como forma de prevenção ao coronavírus.