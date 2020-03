Governo abre processo para contratação de professores para a educação indígena

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), divulgou nesta quinta-feira, 19, abertura de processo seletivo destinado à contratação por tempo determinado de professores para a Educação Indígena.

O prazo de validade do processo será de 02 anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Serão ofertadas 432 vagas. Sendo que: 400 para educação infantil e ensino fundamental do 1º ao 9º ano, e 32 vagas para ensino médio. O edital foi publicado nesta quinta-feira, 19, no Diário Oficial do Estado (DOE).

As inscrições começam nesta quinta-feira (19) e encerram dia 01 de abril de 2020. Os candidatos interessados devem se inscrever, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.seplag.ac.gov.br.

