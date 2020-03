Gladson estuda reduzir ICMS da energia elétrica e antecipar 13º salário

O governador Gladson Cameli pretende reduzir gastos do governo do Acre em cerca de 30% e também estuda reduzir o ICMS da energia elétrica no Estado. A declaração foi dada ao ac24horas na manhã desta quinta-feira, 19.

Segundo o chefe do Palácio Rio Branco, uma reunião está marcada com a secretária da fazenda, Semírames Dias, para tratar sobre novos ajustes que poderão ser feitos. “Nós estamos fazendo um plano de contenção de gastos em 30% nas despesas do Estado. Deixa apenas aquilo de extrema necessidade, no que se refere a obras, a prioridade será a área da saúde e fazer todo replanejamento”, disse.

Cameli afirmou ainda que aguarda uma série de medidas que o governo federal deve oferecer aos Estados nos próximos dias e já estuda, inclusive, a antecipar o 13º salário dos servidores “caso haja realmente essa necessidade”.

O ac24horas questionou Cameli a respeito da declaração do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que afirmou que analisa a suspensão por 60 dias de cobranças de contas de água, luz, gás e telefonia. “Sobre essas situações, eu vou sentar com a Semírames e estamos vendo a possibilidade de baixar o ICMS da energia elétrica”, indicou o governador