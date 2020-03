Fundação Hospitalar suspende atendimentos ambulatoriais até o próximo dia 27

A direção da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) anunciou na manhã desta quinta-feira, 19, que todos os atendimentos ambulatoriais estão suspensos até próximo dia 27.

Em nota, Marcelo Lins, diretor-presidente da Fundação, afirmou que serão feitos novos agendamentos assim que situação voltar à normalidade.

Leia o comunicado na íntegra:

Comunicado

Como medida de prevenção e combate ao avanço do coronavírus, os atendimentos ambulatoriais agendados para a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), no período de 19 a 27 de março, estão suspensos.

Os agendamentos serão transferidos para data futura, conforme a normalidade das consultas seja retomada.

No entanto, os agendamentos para os dias 30 e 31/03 serão avaliados pela equipe técnica no dia 26/03. Os demais serão retomados conforme normalização da situação.

Marcelo Lins

Diretor-presidente da Fundação Hospitalar do Acre