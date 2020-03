Coronavírus: Roberto Duarte pede suspensão de empréstimos e cobrança de água e luz

O deputado Roberto Duarte está propondo série de medidas a diferentes organizações e empresas visando ajudar a população na superação aos efeitos da crise provocada pelo coronavírus.

Duas delas é dirigida à Superintendência do Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal do Acre pedindo pausa na cobrança dos empréstimos consignados, imobiliários e automotivos feitos pelos servidores estaduais e municipais junto à instituição. Essa pausa, sugere o parlamentar, pode ser seguida de negociação e aumento do prazo de pagamento das parcelas.

Outra solicitação foi dirigida ao presidente da Energisa, José Mendes, pedindo a suspensão dos cortes no fornecimento de energia elétrica nas residências do Estado enquanto vigorar a quarentena do Covid-19.

Já apresentada diretamente à apreciação da Assembleia Legislativa do Acre, a indicação dirigida à Energisa e ao Departamento Estadual de Saneamento e Pavimentação do Acre (Depasa) para que essas empresas suspendam a cobrança desses serviços por 60 dias mesmo que o contribuinte tenha conta em atraso.

Duarte justifica que o fornecimento de água deve ser mantido para que as pessoas possam fazer a higienização adequada ao enfrentamento do Covid-19. Com a quarentena essa ação cresceu em demanda e tornou muito importante a garantia da energia elétrica nas casas uma vez que as pessoas não podem sair às ruas.