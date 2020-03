Brasil tem 5 mortes e mais de 530 infectados: veja números por estado

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 11h05 desta quinta-feira (18), 533 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 20 estados e no Distrito Federal.

A primeira morte do Rio de Janeiro foi confirmada nesta quinta-feira pela secretaria de Saúde. No balanço das secretarias de Saúde não está contabilizado o idoso morto em Niterói (RJ) que teve exame positivo para coronavírus. O município ainda aguarda contraprova do caso.

Em São Paulo, foram registradas quatro mortes até quarta-feira (17) pelo governo estadual.

Nesta quinta-feira, a secretaria de Saúde de Alagoas atualizou o número de 1 para 4 casos.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta quarta-feira, contabiliza 428 infectados.

Além dos casos confirmados, o Ministério da Saúde contabilizava na quarta-feira:

11.278 casos suspeitos

1.841 casos descartados

Veja os números:

Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil

Estado Secretarias da saúde Ministério da Saúde AC 3 0 AL 4 1 AP 0 0 AM 2 1 BA 27 3 CE 20 9 DF 36 26 ES 11 9 GO 12 8 MA 0 0 MT 0 0 MS 7 7 MG 19 15 PA 1 0 PB 1 0 PR 14 13 PE 22 16 PI 0 0 RJ 64 45 RN 1 1 RS 28 19 RO 0 0 RR 0 0 SC 14 10 SP 240 240 SE 6 5 TO 1 0 Total 533 428

Fonte: Secretarias estaduais da Saúde e Ministério da Saúde