Bolsa Família deposita no Acre R$ 23,6 milhões na economia cambaleada pelo coronavírus

Desde a quarta-feira, 18 de março, as famílias acreanas estão recebendo o Bolsa Família de março. O pagamento segue até o dia 31. Pelo menos 85.510 famílias no Estado do Acre já podem começar a sacar seus seguros que totalizam R$23.611.643,00.

O dinheiro é um alento importante em tempos de perspectivas econômicas muito negativas para o Estado do Acre.

Ao todo, o Ministério da Cidadania vai repassar mais de R$ 2,5 bilhões aos beneficiários espalhados pelo país. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses.

O valor médio do benefício subiu de R$ 190,75 para R$ 191,86. Neste mês, mais de 13 milhões de famílias aptas, de todos os municípios brasileiros, receberão o pagamento. Mais de 330 mil famílias foram emancipadas do programa por apresentarem melhora de condições financeiras.

O Bolsa Família garante a famílias de pobreza e extrema pobreza um complemento de renda e o acesso a políticas públicas de saúde, assistência social e educação.