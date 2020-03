Após dois mortos em menos de 24 horas, homem é alvejado a tiros no Calafate

A guerra entre facções voltou assustar a população e mais uma tentativa de homicídio foi registrado na capital, após duas mortes em menos de 24 horas em Rio Branco. Ismael Carlos Matias, de 30 anos, foi ferido a tiros em via pública no início da tarde desta quinta-feira (19). O crime aconteceu na rua São Pedro, no Conjunto Laélia Alcântara, região do bairro Calafate.

De acordo com informações da polícia, Ismael é morador conjunto Wilson Ribeiro, e quando estava caminhando no Conjunto Laélia Alcântara, dois homens não identificados, supostos membros de uma facção, se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram cerca de 15 tiros, dos quais quatro atingiram a vítima. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziu Ismael ao pronto socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características da dupla na moto e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as informações em busca de identificar os autores do crime.