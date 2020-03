Xapuri tem primeiro caso suspeito de Covid-19; paciente foi encaminhado para Brasileia

Um taxista é o primeiro caso suspeito de coronavírus em Xapuri. Apresentando sintomas parecidos com os relacionados a Covid-19, nas últimas 24 horas, o paciente foi encaminhado pela unidade hospitalar do município para Brasiléia, na manhã desta quarta-feira, 18, onde serão realizadas a coleta para exames e a notificação.

A identidade do paciente não foi revelada.

De acordo com a direção do hospital Epaminondas Jácome e pela Secretaria Municipal de Saúde, Xapuri ainda não está dotado da estrutura necessária para realizar os testes de detecção do vírus.

Outras informações a qualquer momento.