Vereadores pedem que prefeitura e governo doem merenda escolar para famílias carentes

Com as suspensões das aulas devido os casos do novo Coronavírus no Acre, os vereadores Lene Petecão e Rodrigo Forneck, foram à Tribuna da Câmara de Rio Branco para pedir que a prefeitura e o governo do Estado criem medidas para ajudar os estudantes carentes da rede pública municipal e estadual.

Lene Petecão (PSD) relatou que muitas crianças têm a chance de alimentar graças a refeição oferecidas pelas escolas e que sem as aulas, eles podem até passar por grandes necessidades.

“Estou preocupada com a maioria dos nossos alunos da rede municipal, que são de baixa renda. Crianças que a maioria das mães recebem bolsa família, estou preocupada com a questão da alimentação dessas crianças. Temos que buscar soluções para essa questão. Muitas vezes as crianças têm a primeira alimentação nas creches. Eu acho que a Secretária de Educação precisa fazer um levantamento das mães que tem um bolsa família para oportunizar uma direcionamento para essas famílias de baixa renda”, afirmou.

O vereador Rodrigo Forneck (PT) enfatizou que essa medida deveria ser estudada pela prefeitura de Rio Branco.

“Com a suspensão das aulas, procuramos a prefeita para tratar sobre o armazenamento e destinação dos alimentos da merenda escolar. Primeiro para que não estrague ou seja desperdiçado e, também, para que caso haja uma maneira legal, seja distribuído aos estudantes da rede pública”, ponderou.