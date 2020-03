Trabalho home office ajuda no combate à proliferação do coronavírus

Trabalhadores começaram uma rotina de isolamento social

Tendo em vista a pandemia instalada, muitas pessoas, estão seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e optaram por migrar o trabalho para dentro das suas residências, ao estilo “home office”. Logo, professores, psicólogos e tantos outros especialistas estão realizando atendimentos e aulas dentro de casa, evitando, assim, a interação interpessoal e, consequentemente, a proliferação do coronavírus.

Apesar de parecer mais fácil, esse tipo de trabalho exige disciplina e dedicação. Por isso, reunimos algumas dicas importantes sobre o trabalho home office nessa fase em que o mundo precisa enfrentar o Covid-19.

Separe um local adequado

Uma das primeiras orientações para trabalhar em casa é separar um local apropriado, tendo conforto, silêncio e boas instalações.

Tenha uma rotina definida

O planejamento é primordial para que os prazos sejam cumpridos e evitar trabalhar em excesso. Não esqueça que, apesar de ser realizado dentro de casa, todos os compromissos devem ser cumpridos da forma mais natural possível.

Cumpra os horários

Essa dica tem relação direta com a anterior. Se você estabeleceu que deverá dedicar cinco horas do seu dia para o trabalho, tente cumprir com suas obrigações. Ter disciplina é fundamental! É comum que o profissional comece empolgado e, com o passar do tempo, encontre distrações que o impendem de finalizar as suas demandas.

Cuidado com as distrações

Muita cautela com as distrações que você pode encontrar dentro da sua própria casa. Isso pode afetar o seu rendimento! É necessário ter cuidado com o uso excessivo do celular, TV e conversas que podem distrair o profissional da sua rotina diária.

Faça o seu planejamento financeiro

Por fim, estabeleça metas de finanças. Assim como dentro das empresas, o profissional que trabalha home office precisa ter um valor mínimo estabelecido.

Assim, organize um planejamento financeiro para não passar aperto no período em que este surto do coronavírus durar, o que não é possível prever.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil