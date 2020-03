Solidariedade cancela agendas e atos de filiações até normalização do coronavírus

O presidente do Solidariedade no Acre, Israel Milani, cancelou na manhã de hoje (18) todas as agendas e atos de filiações que estavam programados para o mês de março na capital e no interior.

Em Brasília, onde mantém encontro com o presidente nacional do partido, o deputado federal Paulinho da Força, Milani disse que a decisão visa “seguir as orientações do governo do Estado, bem como, ação preventiva de enfrentamento ao coronavírus”, disse.

Atos de filiação estavam programados para o dia 20 em Senador Guiomard e no dia 28 na cidade de Capixaba, no baixo e Alto Acre. A deputada federal Vanda Milani destacou que o momento é de união de todos no combate ao vírus em todo o mundo.

“Esse é um momento de muita reflexão em que todos devem dar as mãos pelo bem da coletividade. Devemos tomar todas medidas necessárias para evitar que esse vírus se espalhe afetando principalmente os grupos de riscos. Estamos solidários”, disse a deputada.