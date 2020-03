Sobe para 6 o número de casos suspeitos de covid-19 no Juruá

Passou de três para seis o número de pessoas com suspeitas de coronavírus que fizeram exames no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, sendo que um é morador de Rodrigues Alves. Todos aguardam o resultado dos exames para amanhã, 19.

As pessoas estiverem em Rio Branco, São Paulo e Brasília e um teve contato com um idoso que veio de Fortaleza, no Ceará.

A gerente de Assistência Básica de Cruzeiro, Maria Fernanda afirma que um paciente com suspeita de covid-19 que chegou a ficar no isolamento do hospital e foi liberado por apresentar melhora, e que todos “estão em isolamento domiciliar e acompanhados por equipes de saúde da família da sua regional”.