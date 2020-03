Shopping terá horário de funcionamento reduzido e sessões de cinemas suspensas

Com o surto de Coronavírus (Covid-19) pelo Brasil a fora, muitos estabelecimentos, empresas e instituições decidiram fechar as portas, por tempo indeterminado, para evitar a propagação do vírus. No Acre, foram confirmados três casos do novo coronavírus.

Um dos lugares mais frequentados pelos acreanos, na capital, é o Via Verde Shopping. Famílias e amigos aproveitam os dias da semana e finais de semana para passear no shopping, lanchar na praça de alimentação e ir ao cinema. A dúvida que permanece é se o estabelecimento se manterá aberto ou fechará também.

Em nota, o Via Verde Shopping esclareceu que irá funcionar das 12h às 20h, abrindo duas horas mais tarde e fechando duas horas mais cedo do que o habitual a partir desta quinta-feira (17)

A Administração afirmou que irá alocar reforços para as equipes de limpeza e higienização geral, principalmente nos banheiros e praça de alimentação do centro comercial.

”Adiamos os eventos e ações que possam vir a aglomerar pessoas no shopping por tempo indeterminado e iremos disponibilizar álcool gel em 70% em diversos pontos do shopping”, afirmou em Nota.

O shopping comunicou que para evitar aglomerações decidiu por fechar todas as sessões do Multiplex Cine Araújo a partir desta quarta-feira, 18, por tempo indeterminado.