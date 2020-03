Secretário de Socorro Neri recomenda chá e água quente para combater o coronavírus

As recomendações oficiais são contestadas pelo Ministério da Saúde e médicos infectologistas. “Água hidrata, mas gargarejar água quente não impede que a pessoa pegue o vírus”, diz infectologista.

O secretário municipal de saúde da prefeitura de Rio Branco, Otoniel Almeida, recomendou hoje (18) pela manhã durante um programa de TV, o uso de chá e água quente pela população da capital para combater supostas gotículas do covid-19 inspiradas no contato com infectados.

“Se a pessoa falou perto dela e ela sentir que aspirou alguma gotícula ela pode ao tomar qualquer produto morno e quente eliminar o vírus porque ele não sobrevive a altas temperaturas, apenas em baixas temperaturas” disse o secretário.

Ainda de acordo recomendações repassadas pelo secretário, é recomendável o chá e água quente gargarejado. Ele também orientou as pessoas a tomarem diariamente, um comprimido de vitamina C para aumentar a imunidade.

O secretário não informou qual a base científica para as orientações repassadas à população. Estranhamente, o que é recomendado por Otoniel é considerado Fake News pelo ministério da saúde.

O Ministério da Saúde diz que a informação é falsa e reforça que não fez nenhuma notificação de emergência com as informações contidas na mensagem.

Entrevista ao G1, a intectologista Nancy Bellei, consultora para a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e professora na Unifesp, afirma ainda que todas as recomendações contidas na mensagem são falsas.

Bellei contesta, por exemplo, o trecho da mensagem que diz para a pessoa beber água quente. “Beber água é bom, a pessoa se hidrata, mas gargarejar água quente não impede que a pessoa pegue o vírus”, diz.