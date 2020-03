Secretário de Neri diz que errou ao recomendar chá e água quente contra coronavírus

O Secretário Municipal de Saúde, Oteniel Almeida, procurou a equipe do ac24horas, na tarde desta quarta-feira, 18, para admitir que errou ao falar durante um programa de TV, o uso de chá e água quente pela população da capital para combater supostas gotículas do Covid-19 inspiradas no contato com infectados.

Em Nota, o Secretário disse que as informações que repassou veio em base de uma publicação supostamente elaborada pela UNICEF, que é uma instituição de alta credibilidade mundial, mas que contudo, se trata de uma notícia falsa (por nota publicada no site da própria UNICEF).

Oteniel relatou que enquanto autoridade sanitária reconhece que errou ao confiar numa fakes News e que é necessário a devida correção da orientação a respeito de gargarejos e ingestão de água morna.

“Com isso, reitero as recomendações feitas a toda população, da necessidade do cuidado com a lavagem das mãos com água e sabão, a fricção antisséptica com álcool gel 70% na impossibilidade de lavagem e evitem aglomerações”, afirmou.