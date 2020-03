PRF prorroga prazos de defesa de autuações em rodovias federais

Levando em conta a crise do coronavírus, a Polícia Rodoviária Federal prorrogou por 90 dias os prazos para defesa de autuação, identificação de condutor infrator, interposição de recurso administrativo e regularização de veículos com CRLV recolhido.

As novas datas são válidas para prazos vencidos em 13 de março. Todas as notificações serão reenviadas com os novos prazos, garante a PRF.