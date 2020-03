Prefeitura de Sena Madureira também suspende aulas em prevenção ao coronavírus

A secretaria municipal de educação da prefeitura de Sena Madureira resolveu seguir a paralisação das aulas nas escolas do governo do Acre e também interrompeu o ano letivo 2020 por conta da pandemia do Covid-19, o vírus que já infectou milhares de pessoas no mundo este ano.

O governador do Estado, Gladson Cameli, anunciou a suspensão das aulas da rede estadual nessa terça-feira, 17, durante coletiva de imprensa, após o Acre confirmar três primeiros casos de coronavírus no Acre.

O secretário de educação de Sena, Altemir Lira, se reuniu com os gestores escolares na tarde de ontem e decidiu conjuntamente parara as atividades visando resguardar todos da doença. A ideia inicial é suspender as aulas pelos próximos 15 dias, podendo esse prazo ser prorrogado ou não.

O governado do Estado já decretou emergência. Para a prefeitura de Sena, o momento é de cautela. “Temos que ser responsáveis, pois se trata de um momento delicado e a melhor maneira de evitar que essa epidemia seja intensa é orientar o isolamento. Estamos tomando medidas para não deixar o vírus não se alastre”, disse Mazinho Serafim.

Os três casos confirmados estão sendo monitorados pela Atenção Básica em Saúde, trata-se dois arquitetos, sendo eles um homem de 30 anos e uma mulher 37, e uma advogada de 50 anos.