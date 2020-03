Polícia Federal prende casal com 6 quilos de drogas no Aeroporto de Cruzeiro do Sul

Já está no Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, um casal preso pela Polícia Federal com droga que tentava embarcar no aeroporto da cidade e seguiria para Belém, no Pará.

O homem e a mulher levavam mais de 6 quilos de pasta base de cocaína presos aos corpos. Cada um carregava cerca de 3 quilos.O flagrante da Polícia Federal aconteceu na tarde desta terça-feira, 17, mas o caso foi divulgado hoje (18) para não atrapalhar as investigações.

Antes de ir para o presídio, os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde forma indiciados por tráfico interestadual de drogas, cuja pena é de 5 a 15 anos de reclusão em regime fechado.