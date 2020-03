Pacientes reclamam que teste para coronavírus acabou na UPA do Segundo Distrito

Servidores da UPA do 2º Distrito viveram um dia anormal nesta terça-feira, 17. É que com a divulgação de que a unidade passa a ser referência para o tratamento de coronavírus muita gente procurou atendimento. Mesmo sendo a UPA que mais atende em Rio Branco, o número foi bem acima do que se esperara.

Um dos problemas é que a notícia de que a UPA agora é referência se espalhou antes do previsto. Á intenção da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) é ter uma única unidade para pacientes com sintomas de coronavírus. Exatamente para que essas pessoas não misturem com outros pacientes. Ocorre que para isso se feito é preciso transferir pacientes que lá estão para outras unidades, preparar salas e equipes. Como não houve tempo suficiente, o caos se instalou no local.

Outro problema é que muitas pessoas que não estão com sintomas do coronavírus procuram a unidade. As autoridades de saúde afirmam que só devem ir ao local quem tiver viajado ou estado com alguém que chegou de viagem recentemente e que esteja apresentando febre, tosse e dificuldade para respirar.

A procura foi tanta que pacientes reclamam que não foram atendidos após horas de espera. “Eu cheguei três horas da tarde e saí mais de 7 da noite e não fui atendida. Quando chegou a minha vez acabou o kit que faz o exame”, disse uma paciente.

A Sesacre confirmou a falta do produto, mas explicou que foi por pouco tempo. “Realmente pelo número de pessoas que procurou a unidade faltou kit. Mas foi por pouco tempo, foi só o tempo de levar mais testes para a unidade. O estoque foi reabastecido e os exames voltaram a ser realizados normalmente”, é que o garante Paula Mariano, secretária adjunta de saúde.