Igreja Católica proíbe fiéis nas missas por tempo indeterminado e orienta que católicos permaneçam em casa

O Bispo da Igreja Católica no Acre, Dom Joaquim Pertiñez, acompanhado do Padre Jairo Coelho, ecônomo diocesano, anunciou durante em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, 18, que as celebrações como missas e demais sacramentos estão suspensas por tempo indeterminado.

A medida já era esperada após igrejas evangélicas suspenderem seus cultos.

A medida adotada pela igreja chega em uma época importante para a doutrina católica, já que estamos vivendo o período que antecede a semana santa, que é uma das épocas do ano de maior frequência e demonstração de fé do povo católico.

“É uma medica necessária para enquanto igreja ajudarmos a conter o coronavírus. Como é um vírus que se espalha facilmente e não temos como saber quem estou ou não contaminados achamos prudente essa decisão”, disse Pertiñez.

Durante toda a coletiva, as duas autoridades religiosas enfatizaram que o momento é que os fiéis fiquem em casa para ajudar a conter a proliferação do vírus.

As missas e celebrações não serão suspensas, apenas vai acontecer a proibição da presença de público.

Mesmo sem poder ir às igrejas, a comunidade católica vai poder acompanhar as missas que serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais e pela TV Diocese.

Visitas à Souza Araújo estão suspensas

A Casa de Acolhida Souza Araújo, onde pessoas portadoras de hanseníase são abrigadas e que é administrada pela Igreja Católica, também foi afetada.

Pastor Jairo anunciou que todas as visitas estão suspensas, por se tratar de idosos, que fazem parte do grupo de risco. “As visitas estão suspensas. Somente os funcionários que já tralham lá vão ter acesso”, afirma.