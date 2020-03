IEPTEC abre processo seletivo para área de informática

O Governo do Estado do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), tornou público abertura de processo seletivo simplificado de seleção de bolsista, para supervisor de curso do Pronatec, em Rio Branco.

O edital de Nº (010/2020) foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (18).

O processo seletivo se destina a selecionar candidatos para provimento de vagas nos cargos de nível superior. Será oferecido uma vaga. O supervisor de curso receberá o valor de R$ 3 mil por 40h semanais.

Os candidatos devem ter como requisito mínimo, diploma de conclusão de nível superior, em uma das seguintes áreas análises de sistemas, ciência da computação, sistema de informação, engenharia de computação, ou em gestão de tecnologia da informação.

As inscrições começam a partir desta quarta-feira, 18, e encerram na sexta-feira, 20, das 8:30h às 11:30h e das 14:30h às 17:30h, e na sexta, 20, das 08h às 12:30h, na rua Riachuelo, Nº 138, bairro José Augusto (Ao lado da Escola Humberto Soares).

Para mais informações, clique aqui.