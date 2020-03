Exceto o Rio Juruá, todos os rios do Acre subiram nesta quarta-feira (18)

Na leitura de hoje (18) as plataformas de monitoramento indicaram elevação de nível da grande maioria dos rios do Acre na leitura da manhã, exceto no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Os pontos de monitoramento localizados em Brasileia e Capixaba permanecem com falha para nível de rio. Já o Rio Acre em Rio Branco apresenta nível de 8,30 metros, mostrando-se, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, abaixo da média histórica de 10,75 para o período.