Exame de Petecão deu negativo para Covid-19

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) primeiro secretário do Senado recebeu hoje (18) a prova de negativo para Covid-19. Petecão apresentava gripe forte e dores pelo corpo.

Na última semana, conta o senador, que esteve com sua comitiva em visita a vários municípios do Juruá e dias depois começou a sentir coriza e gripe. “Como circulei e cumprimentei colegas senadores que estavam sob suspeição, resolvi fazer o exame”, comentou o senador.

Petecão informa que não retornou antes para o Acre por não ter o resultado dos exames. “Seria irresponsabilidade de minha parte fazer de conta que estava tudo bem. Como pessoa formadora de opinião, tenho a obrigação de ser um bom exemplo. Esse vírus é mortal se as medidas de segurança não forem obedecidas”, explicou.

Preocupado a pandemia do Covid-19, Sérgio Petecão fez um apelo para que autoridades do Estado façam exames para Covid-19. “Estou orientando as pessoas sobre o perigo que coremos. É uma situação muito grave. Vou passar para as pessoas o real perigo dessa doença”, garantiu.

O senador conta que ontem, terça-feira, 17, reuniu-se com o presidente e demais responsáveis por setores do Senado, para discutir as medidas a serem adotadas para evita o contágio do Covid-19. “Vamos tomar medidas de segurança no senado para conter a proliferação do vírus. Também precisamos proteger nossos visitantes que diariamente visitam o Senado Federal”, garantiu.