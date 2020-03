Em Xapuri, Saúde convoca sociedade para o enfrentamento da pandemia do coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri reuniu, nesta quarta-feira, 18, representantes de órgãos públicos de todas as esferas, empresários, comerciantes, autoridades religiosas e moradores para discutir as medidas adotadas pelo município para o enfrentamento da pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, que assola o planeta.

A importância do encontro tomou maior dimensão com o anúncio do primeiro caso suspeito de coronavírus no município. Pela manhã, um taxista foi encaminhado a Brasiléia para a realização de exames depois de dar entrada no hospital Epaminondas Jácome com sintomas da covid-19.

Ainda nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde havia confirmado que um casal se encontrava em quarentena domiciliar na cidade por contato mantido com um caso positivo da doença.

Na reunião, realizada na Câmara de Vereadores, o prefeito Ubiracy Vasconcelos e o secretário de saúde, Wágner Menezes, pediram o empenho e a união dos representantes da sociedade e população no rigoroso cumprimento das normas impostas por decreto municipal e enfatizaram a gravidade do momento que a saúde do país e do Acre atravessam.

“Nenhuma medida surtirá efeito se não for adotada e rigorosamente respeitada por todos. Por isso convocamos essa reunião com diversos representantes da comunidade para explicarmos a importância das medidas tomadas, assim como enfatizarmos a gravidade desse momento em que o mundo se encontra sob uma ameaça real e contra a qual nós temos que lutar”, afirmou o prefeito.

Ainda no encontro, o secretário Wágner Menezes, da pasta municipal da Saúde, anunciou a publicação de uma portaria, baseada no Decreto Municipal 616/2020, por meio da qual ficaram definidas as estratégias e a organização das atividades relacionadas ao atendimento de pessoas que apresentarem sintomas da covid-19.

A portaria estabelece que a unidade de saúde de referência para atender pacientes que apresentarem sintomas de coronavírus é o Centro de Saúde Dr. Félix Bestene Neto, localizado na rua Cel. Brandão, em frente ao Núcleo da Universidade Federal do Acre (UFAC) e que pessoas chegadas de outros estados e países deverão se recolher a quarentena domiciliar de 14 dias.

Abaixo, a íntegra do documento, que leva ao público as demais informações sobre os procedimentos relacionados ao atendimento de pacientes com sintomas de coronavírus no município.