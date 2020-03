Em vídeo, arquiteto revela ser um dos casos confirmados de coronavírus no Acre

O arquiteto Leandro Rocha usou as redes sociais para tranquilizar amigos e familiares preocupados com o seu estado de saúde. Aparentando boa fisionomia, o profissional confirmou ser um dos três casos confirmados de coronavírus do Acre.

Leandro conta que foi infectado durante participação de uma feira de arquitetura que aconteceu em São Paulo.

“Eu cheguei de São Paulo no domingo à noite. No domingo eu comecei a sentir alguns sintomas. Na segunda logo cedo já fui ao pronto-socorro fazer o exame”, diz no vídeo.

Leandro afirma no vídeo que foi extremamente prudente e que desde que chegou ao Acre está isolado em seu apartamento.

“Tenho minha consciência tranquilo que em nenhum momento eu fui imprudente. Desde o momento em que cheguei, me isolei. O contato que tive foi com outros profissionais que também estavam na feira e que todos já foram avisados e já foram fazer o exame. O que aconteceu comigo, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa”, afirma Leandro.

O arquiteto disse que está praticamente assintomático. “Mesmo assim, estou de quarentena e vou cumprir todo o período necessário para que o vírus seja eliminado”.

Veja o vídeo: