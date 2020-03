Coronavírus muda a rotina da população de Rio Branco

A confirmação da chegada do coronavírus no Acre já mudou a rotina do morador da capital acreana. Além da suspensão das aulas, ruas bem mais vazias do que o normal, cancelamento de eventos que aglomerem mais de 100 pessoas, suspensão de atendimentos em órgãos públicos, a população de Rio Branco adotou mais um adereço para evitar a proliferação do coronavírus.

Mesmo as autoridades de saúde afirmando que o uso de máscaras é desnecessário, a não ser que a pessoa esteja infectada, quem saiu às ruas de Rio Branco na manhã desta quarta-feira, 18, preferiu não arriscar e foi mascarado.

A procura por máscaras tem sido tão grande que os preços explodiram. Uma caixa que custava 12 reais, tem sido comercializada ao exorbitante preço de 200 reais.

Fotos do competente Sérgio Vale mostram que o morador de Rio Branco saiu mascarado às ruas nesta manhã.