Coronavírus: MPAC suspende atendimento externo e adota trabalho remoto

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) suspendeu o atendimento presencial ao público externo pelo período de 30 dias, em todas as unidades ministeriais, visando prevenir o contágio pelo novo coronavírus.

A decisão começa a valer a partir desta quarta-feira (18) e faz parte das medidas anunciadas pelo MP acreano em ato conjunto da procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e do corregedor-geral, Celso Jerônimo de Souza.

A administração superior se junta aos esforços conjuntos das instituições públicas e da sociedade para conter o avanço da infecção e transmissão local, bem como preservar a saúde dos seus membros, servidores, estagiários e colaboradores.

Preocupando-se com a manutenção da prestação dos serviços oferecidos ao cidadão, o MPAC deliberou que os membros adotem todas as medidas necessárias para garantir aqueles atendimentos que podem ser feitos por meios eletrônico e telefônico.

No site do MPAC (mpac.mp.br/menu-principal/enderecos/) estão os números de telefone de promotorias e órgãos auxiliares do MPAC.

Durante a vigência do ato, os membros deverão adequar as rotinas no sentido de prestar trabalho remoto, teletrabalho ou escala de rodízio. Quanto aos servidores, foi estabelecido o sistema de rodízio para trabalho à distância, em todas as unidades das áreas meio e fim.

Agencia de Notícias do MPAC