Casal que teve contato com caso confirmado de coronavírus está em quarentena, em Xapuri

Fonte na Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri informou nesta terça-feira, 17, que um casal que manteve contato com uma das três pessoas que testaram positivo para o coronavírus no Acre está em quarentena domiciliar no município.

De acordo com o que foi apurado pelo ac24horas, o casal não tem sintomas e resolveu comunicar a situação depois da confirmação do caso na capital acreana. Tanto o casal quanto familiares próximos receberam orientação para se manterem em suas casas.

O casal participou do evento de entrega de carteiras da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da qual a advogada Isabela Fernandes, que testou positivo para o vírus, participou ativamente. A solenidade ocorreu na última sexta-feira, 13, com a presença de dezenas de pessoas.

A diretora de Atenção Básica em Saúde, Iraíde Mendes, afirmou que medidas relacionadas a esse caso serão tomadas a partir desta quarta-feira, 18, e que informações serão prestadas a qualquer momento. Ela disse ainda que, também neste dia, a saúde municipal se reunirá com entidades e instituições locais para discutir medidas de prevenção adotadas pela prefeitura.

No primeiro dia do recesso escolar imposto pelo governo do estado e município, o clima na cidade é de tranquilidade, mas com a tomada de medidas preventivas em locais de atendimento ao público. Em alguns mercados, funcionários trabalham fazendo o uso de máscaras cirúrgicas.

No Fórum da cidade, o atendimento ao público externo foi suspenso por 30 dias, com base na Portaria Conjunta n°18/2020, baixada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Francisco Djalma, e pelo corregedor geral de Justiça, desembargador Junior Alberto.

Outro local de grande circulação de pessoas, a OCA Xapuri também teve o seu atendimento suspenso. Nos órgãos da prefeitura, o atendimento ao público será prestado apenas no período da manhã, de acordo com decreto baixado pelo prefeito Ubiracy Vasconcelos.

Outras informações a qualquer momento.