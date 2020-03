Banco da Amazônia lança série de medidas contra a disseminação do Covid-19

Para garantir a segurança, saúde e bem-estar de seus colaboradores e clientes, a Diretoria Executiva do Banco da Amazônia publicou uma Circular orientando seus empregados a praticar medidas protetivas contra a disseminação do vírus COVID-19 e retardar a progressão da epidemia.

De acordo com o secretário executivo, Alcir Erse, as medidas serão obedecidas rigorosamente para garantir a segurança de todos os que frequentam as unidades do Banco. “Estamos considerando várias determinações oficiais, principalmente, a da Organização Mundial da Saúde que classificou a Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia”, diz.

PREVENÇÃO

Uma das medidas é o trabalho em home office para os empregados que fizeram viagens internacionais, para evitar a propagação no local de trabalho. Para os que continuam em suas atividades normais, o Banco disponibilizou em todos os andares, dispositivos com álcool em gel, assim como nas agências de todas as cidades da Amazônia Legal e ainda disponibilizará frascos individuais para cada empregado.

Sobre o uso de máscaras faciais, deverão ser usados apenas por alguns profissionais, como o da saúde, cuidadores de idosos, mães que estão amamentando e pessoas que estejam apresentando sintomas como febre, tosse e dificuldade para respirar. Assim, o Banco neste momento somente disponibilizará a aqueles que se enquadram nas situações descritas.

Na sede do Banco, todos os sistemas biométricos estão suspensos desde o último dia 16, pelo período inicial de 60 dias, considerando que o coletor biométrico pode ser potencial transmissão do vírus.

As portas dos andares e das salas deverão ficar abertas para evitar o contágio das maçanetas que são potenciais transmissores. Também foram suspensos os treinamentos externos e internos com mais de 20 pessoas. “O momento agora é de prevenção. Esta é a mensagem que estamos passando para nossos empregados, a fim de conscientizá-los e consequentemente evitar a disseminação do vírus”, finaliza Alcir.