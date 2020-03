Após recomendação do MPAC, Federação de Futebol adia 2º turno do Campeonato Acreano

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, emitiu nesta quarta-feira, 18, Recomendação à Federação Acreana de Futebol, para que sejam adiados os jogos do segundo turno do campeonato acreano, previstos para iniciar no mês de março. Á tarde foi anunciada suspensão dos jogos em atendimento à Recomendação, bem como seguindo orientação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Segundo a promotora de Justiça Alessandra Garcia Marques, a medida considera que o atual cenário demanda adoção de medidas urgentes de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde pública em razão do novo coronavírus.

Visa ainda evitar a aglomeração de pessoas em eventos sociais e esportivos para impedir o crescimento acelerado de casos confirmados e de pessoas diagnosticadas com a Covid-19.

Andréia Oliveira – Agência de Notícias do MPAC