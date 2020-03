Alexandre Pires adia show em Rio Branco; organização divulgará orientações na sexta

Seria uma grande apresentação no dia 4 de abril, no Ginásio do Sesi, em Rio Branco, mas Alexandre Pires decidiu adiar o show “Baile do Nêgo Véio” por conta do coronavírus. Outras agendas foram adiadas Brasil afora.

O show do sambista não tem uma nova data confirmada pela Destak Promoções, organizadora do evento. “As orientações serão dadas após o anúncio oficial do adiamento do show, que acontecerá até sexta-feira”, informou a Destak ao ac24horas. Próxima sexta-feira é dia 20 de março.

“Estaremos emitindo uma nota oficial até sexta-feira informando a nova data. Estamos aguardando definir alguns detalhes de logística e transporte para aí sim oficializar”, completou a promotora. Cerca de 3 mil ingressos foram vendidos.