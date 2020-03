Acre ganha 10 novos leitos de UTI e mais de R$ 1 milhão para combate ao coronavírus

Uma das principais preocupações do setor de saúde com a possibilidade de aumento dos casos de coronavírus é a necessidade de receber pacientes do grupo de risco que precisem de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). É sabido que o número de UTI na rede pública já é, muitas vezes, insuficiente para atender a demanda normal e rotineira na saúde acreana.

Nesta quarta-feira, 18, o governo estadual divulgou uma boa notícia. O Ministério da Saúde acaba de reforçar o Acre com 10 novos leitos que vão aumentar a capacidade de atendimento.

Além dos novos leitos, há também mais dinheiro em caixa. O Governo Federal está anunciando a liberação de R$ 1,2 milhão de reais que serão utilizados na compra de novos kits de teste, máscaras, entre outros itens de suportes as unidades de saúde do município.

“Nós vamos instalar nos próximos dias esses 10 novos leitos. São equipamentos de UTI que serão instalados da forma mais prática possível, versáteis, funcionais e que não necessitam de grandes infraestruturas para serem usados”, destaca a secretária-adjunta de saúde, Paula Mariano.

Uma das principais preocupações da Sesacre é com a quantidade de pessoas que mesmo sem sentir sintomas de coronavírus estão procurando a UPA do 2º Distrito que foi designado como unidade referência no enfrentamento à doença. Quem tiver alguma dúvida sobre os sintomas, pode ligar para um telefone disponibilizado pela Sesacre para esclarecimentos à população. O número é 0800 647 0404.

Os principais sintomas são febre alta, tosse, dor de cabeça e coriza.

“Pessoas cujos exames deram positivo para a Covid-19 não ficarão internadas, elas devem estar em casa, em isolamento domiciliar por ser classificadas em estado leve, a não ser que estejam em estado grave e se enquadrem no grupo de risco (idosos e pacientes com problemas crônicos respiratórios)”, afirma Alysson Bestene, secretário estadual de saúde.