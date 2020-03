Vereador diz que não existe necessidade de interromper aulas devido ao coronavírus

O vereador João Marcos Luz (MDB) usa a tribuna da Câmara na manhã desta terça-feira, 17, para falar que acha desnecessário interromper os serviços devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19).

Luz relatou que os acreanos são sobreviventes da malária, hepatite e tétano e não será o coronavírus que irá paralisar a população.

“O desencontro de informações divulgadas traz o medo às pessoas. Nós que somos formadores de opiniões temos que ter cuidado ao transmitir as informações, porque temos que passar segurança à população, precisamos tranquilizar a sociedade. Não podemos fraquejar agora deixando a sociedade sem saber o que fazer. Até o controle da situação no país, a população tem que ficar atenta às orientações e se prevenir, sem desespero, até porque Rio Branco não tem nenhum caso. Não há razão para paralisar as aulas e alimentar o medo. Se continuar alimentando o medo, sinceramente, não sei para onde vamos”, destacou.