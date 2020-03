UPA lota e população reclama de atendimento como unidade referência no coronavírus

A situação da Unidade de Pronto Atendimento do 2º Distrito (UPA) no primeiro dia após ser escolhidas como unidade referência para os casos suspeitos de coronavírus não foi fácil.

A unidade de saúde ficou completamente lotada durante todo o dia. Sobrou demora para ser atendido e muita reclamação.

“Eles disseram que na upa do segundo distrito ia atender todos os casos suspeitos, mas estão mandando muitos para casa sem atender. Na classificação a gente fala todos os sintomas. O enfermeiro classifica todos como verde

No vídeo que gravei um rapaz que chegou do Rio de Janeiro ontem está com os sintomas e eles não quiseram atender. Ele teve que mostra no celular o comprovante da passagem”, disse uma paciente que pediu para não ser identificada.

Uma outra paciente afirma que espera há mais de duas horas para ser atendida. “A impressão que tem é que não se preparam para receber tanta gente. Na recepção, tem muita gente voltando sem ser examinada”, diz.

Segundo o médico Charles Souza, diretor técnica da UPA, o excesso de pessoas á procura de pacientes é que muita gente está procurando atendimento no local sem está com os sintomas da doença.

“Aqui agora é uma unidade de referência para o coronavírus. As pessoas estão em pânico e não há necessidade. Para a UPA do segundo distrito só devem vir as pessoas que viajaram para algum lugar do país e que estejam com os sintomas da doença que é febre ou algum sintoma respiratório, como falta de ar, tosse ou infecção de garganta”, diz Charles.