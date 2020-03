Sem torcida, Galvez goleia Atlético e é campeão do primeiro turno

Não teve torcida, mas teve muita bola na rede. Com a determinação do governo em proibir eventos que juntem mais de 100 pessoas por causa do coronavírus, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) foi obrigada a realizar a final do primeiro turno do Campeonato Acreano na tarde desta terça-feira, 17, sem a presença da torcida.

Bom para o torcedor do Atlético que não viu o atual campeão acreano ser goleado pelo Galvez em busca seu primeiro título no futebol profissional da primeira divisão.

A partida começou aos 30 minutos do primeiro tempo, que foram os minutos disputados no domingo quando um acidente provocou a falta de energia no estádio Arena Acreana e obrigou a interrupção da partida.

O Imperador mostra que 2020 pode ser o ano de sair da fila, já que o time bateu na trave alguns anos perdendo na final. O primeiro passo foi dado com uma vitória sem contestação por 4 a 0. Os gols foram marcados por Pablo, João Manoel, Joel e Daniego.

Com o título, além da vaga na grande final do campeonato, o Galvez já está garantido na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série D e na Copa Verde do ano que vem.

Campeonato vai parar

Atendendo uma recomendação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Federação de Futebol do Acre (FFAC) anunciou que a competição vai ser paralisada e o segundo turno não começa no próximo domingo como prevista.

Na sexta-feira, 20 dirigentes da federação e dos clubes se reúnem para definir por quanto tempo a competição ficará suspensa.

Fotos: Sérgio Vale