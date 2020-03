Roberto Duarte pede suspensão das aulas e cobranças de impostos

A preocupação com o coronavírus, que já chegou ao Acre, levou o deputado Roberto Duarte (MDB) a pedir ao governo do estado que suspenda as aulas e a cobrança de impostos ao menos pelo período de 30 dias. “Estou muito preocupado, como todos estão, com essa pandemia. O governo precisa antecipar medidas para evitar o mal pior”, disse.

Segundo ele, a única maneira de conter o avanço do coronavírus é o isolamento social.

Ele alertou para o perigo da pandemia do coronavírus. “Não existe medicamentos e nenhum tipo de tratamento médico para os doentes, a única saída é o isolamento social. Disse que não quer voltar na tribuna da Assembleia nos próximos 30 dias para lamentar as vítimas.