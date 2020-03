Quatro estão isolados em Sena e farão testes do Covid-19

Quatro pacientes estão isolados no hospital de Sena Madureira com sintomas do novo coronavírus. Eles serão avaliados amanhã, 18, para saber se tem ou não o Covid-19.

Nesta quarta-feira, 18, uma equipe médica da capital irá a Sena Madureira para testar os suspeitos. Não querem levar para Rio Branco, porque, segundo os médicos, tem paciente mais grave na capital.

Informação de que os suspeitos são: uma mulher (com febre alta, dificuldade de respiração e dor de cabeça) e três homens. Médicos e enfermeiros usam equipamentos de proteção para entrar na sala.