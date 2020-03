PT no Acre manda diretórios cancelarem agendas, filiações e reuniões por 15 dias

O Diretório Regional do PT no Acre cancelou todas as agendas oficiais por conta do coronarívus e está recomendando aos diretórios municipais que adotem a mesma medida por quinze dias.

Além disso, o PT indica a todos os seus filiados que sigam as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) em relação à pandemia do Coronavírus e evitem, principalmente, aglomerações de pessoas. “Em caso de suspeita, procurem uma unidade de saúde o mais rápido possível”, diz o partido.

Veja a nota emitida pelo PT nesta terça-feira (17):

NOTA

A Direção Estadual do PT/AC, diante da pandemia oriunda do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causadora da doença COVID-2019, orienta a todos os seus Diretórios Municipais a cancelarem reuniões, atos de filiação ou atividades do gênero pelo período de 15 dias.

Estamos cancelando as agendas do Diretório Regional e orientamos que sigam o mesmo caminho.

Sabemos que estamos no período final de filiações para que companheiros e companheiras possam ser pré-candidatos, porém nossa responsabilidade com a saúde da sociedade acreana vem em primeiro lugar.

Recomendamos que todos os nossos filiados sigam as orientações dadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e evitem aglomerações. Em caso de suspeita, procurem uma unidade de saúde o mais rápido possível.

Iremos manter nosso funcionamento interno cuidando do necessário para que o partido esteja preparado para as eleições 2020.

Direção Estadual do PT/Acre