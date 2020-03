Profeta do caos: vidente previu chegada do coronavírus no Acre

O ano de 2020 está apenas começando, mas tudo indica que as visões que o vidente Valter Silva Ferreira, o Valter Arauto, teve no início do ano poderão se concretizar. Valter Arauto possui uma página no Facebook intitulado Orákulo do Arauto. Ele concedeu uma entrevista, exclusiva, ao ac24horas no início do ano e outra mais recentemente, há duas semanas, na qual previu a chegada do novo coronavírus ao Acre.

No início do ano, Arauto, relatou que o governador Gladson Cameli (Progressistas) e o vice-governador Major Rocha (PSDB) iriam enfrentar quatro cavaleiros da crise, assim como o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que também enfrentará um ano difícil.

Em relação ao Acre, Arauto afirmou que a primeira crise seria em relação às fronteiras com o Peru, e que doenças irão entrar pelas fronteiras do estado. Isso pode ser dado como “acertado” devido ao novo coronavírus, que já registra na manhã desta terça-feira, 17, três casos confirmados pelo Governo do Estado, em coletiva de imprensa realizada no Palácio Rio Branco.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Já os outros três cavaleiros da crise ainda não chegaram, mas estamos no começo do ano e tudo indica que será um ano de crises.

MAIS VISÕES

Arauto explicou que a segunda crise será a das barragens e que essa terá visibilidade nacional pelo perigo que vai acarretar a população do estado. Já a terceira seria uma crise do saneamento básico que geraria sustos e proliferação de doenças como dengue, malária e cólera. E a última será a crise da energia elétrica.