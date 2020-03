Prefeitura de Mâncio Lima executa pacote de obras de R$ 20 milhões

A prefeitura de Mâncio Lima investe em infraestrutura, educação, saúde, esporte, produção e executa 17 obras no valor de R$ 20 milhões. Os investimentos impactam positivamente a vida dos moradores das zonas urbana e rural, aquecem o comércio e contemplam à muitos com os empregos gerados a partir das obras.

Para conseguir os recursos próprios, do governo federal e de emendas parlamentares, o prefeito Isaac Lima ( PT) teve que economizar, estar adimplente e pagar débitos de gestões passadas.

“Encontramos 3 quadras inacabadas cuja empresa executora faliu, débitos com o INSS e Eletroacre, mas fomos trabalhando e ajustando tudo . Economizamos e nos tornamos adimplentes e agora estamos executando e inaugurando obras, colhendo os frutos”, explica Isaac Lima.

Tendo a clareza da importância da educação, a prefeitura investiu fortemente no setor e além de construir unidades de ensino, também reformou e ampliou espaços e garantir mais vagas nas escolas. Inaugurações foram realizadas no final de semana e as aulas já começaram.

Para garantir a expansão das vagas para o ano letivo 2020, a prefeitura atuou de forma intensa: em 33 dias construiu as escolas da Comunidade Belo Monte e a Creche do Bairro Guarani totalizando mais de 500 metros de área construída com R$ 800 mil provenientes de recursos próprios. Nas duas unidades foram criadas 230 novas vagas.

“Já investimos mais de R$ 1 milhão em recursos próprios na educação fruto de responsabilidade e seriedade com que trabalhamos” , destacou o prefeito. O cuidado e o capricho em cada detalhe chamam atenção e mostram que é possível sim fazer obras públicas de excelente qualidade sem necessitar de longos prazos”, afirmou o prefeito nas inaugurações.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A Escola Gloria Soriano, que atende 100 alunos do ensino fundamental está localizada na Comunidade Belo Monte, tem cinco salas de aula, biblioteca e salas de professores.

Já a creche Escola Criança, no bairro Guarani, que por anos funcionou em espaço alugado, agora está em prédio próprio com salas climatizadas.

Valdilene Ferreira, mãe de um dos alunos da Escola do Belo Monte, ressalta a segurança do local. “Eu como mãe estou muito orgulhosa de saber que meu filho vai ter um ensino de qualidade e vou ficar tranquila porque sei que aqui ele vai estar seguro, pois a escola é toda murada”.

CANTEIRO DE OBRAS

Mâncio Lima está um verdadeiro canteiro de obras . O trabalho é intenso no Estádio Totão, no Novo Mercado, na nova sede da secretaria de Assistência Social, na quadra poliesportiva no São Domingos que também recebe a implantação de melhorias sanitárias, quadras esportiva na Comunidade Cesário, nas UBSs do São Salvador, Guarani e Iracema.

A pavimentação e recapeamento de ruas com meios fios e sarjetas também estão entre os serviços executados pela prefeitura de Mâncio Lima. E entre as obras que estão prestes a começar o destaque é para 4 unidades básicas de saúde, Centros de Idosos e um Núcleo de produção de derivados de cana de açúcar.

Com relação à equipamentos a prefeitura está adquirindo caminhões, tratores e máquinas e patrulhas mecanizadas para garantir acesso dos ramais e também proporcionar a mecanização no trabalho de melhorias das terras para plantio. “Estamos trabalhando para proporcionar melhores dias para população de Mâncio Lima”, concluiu o prefeito.

Este slideshow necessita de JavaScript.