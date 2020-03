Por causa do coronavírus, empresa de ônibus aumenta viagens para Cruzeiro do Sul

A partir desta quarta-feira, 18, uma das empresas que faz linha entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul vai incluir um ônibus a mais no percurso para atender o aumento da procura por passagens. É que muitos estudantes cruzeirenses que foram liberados das aulas em universidades na Bolívia, na capital e outras cidades, por causa do coronavírus estão voltando para casa. 3 ônibus passarão a fazer a viagem noturna.

O gerente de vendas, Francisco Virgulino, conta que diariamente vêm de Rio Branco para Cruzeiro do Sul 1 ônibus pela manhã e 2 a noite. Cita que nem sempre faz a viagem com a lotação de 44 lugares ocupados.

Mas nos último dois dias a lotação está completa, e devido ao aumento da procura, amanhã a noite sairão três veículos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul. A quantidade de 3 viagens noturnas será mantida pelos próximos dias.

“Os estudantes estão voltando em grande número para casa em Cruzeiro do Sul, e se for necessário, vamos ampliar ainda mais nossos veículos”, conclui Virgulino.