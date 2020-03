Polícia Civil prende as “funkeiras do tráfico” em Cruzeiro do Sul

Na tarde de hoje, 17, a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul/AC, por intermédio dos Agentes da DRE/JURUÁ, prenderam em flagrante delito, no bairro do Formoso, três jovens maiores de idade, sendo as nacionais A. S. M. S., de 19 anos, N. P. S., de 19 anos e M. M. S., de 24 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o delegado Alexnaldo Batista, os policiais civis, após investigação minuciosa, conseguiram identificar a residência onde estava escondida a droga.

“Através da abordagem na residência das investigadas, conseguimos localizar o material entorpecente escondido por toda a casa, inclusive no banheiro da residência, em potes espalhados pela sala e dentro de uma caixa de isopor”. De acordo com o delegado foram encontrados os seguintes materiais e ilícitos:

82 invólucros de pasta a base de cocaína;

25 tabletes de maconha;

01 barra (grande) de maconha;

02 rolos de papel filme (usado na embalagem da droga);

R$ 143,00 em espécie;

02 aparelhos celulares.

“Foi o resultado de um trabalho excelente que nossas Equipes de Combate ao Tráfico de Drogas e Roubos e Furtos, trabalharam em conjunto e agiram de forma implacável com pessoas que insistem em se envolver ou praticar crimes no Vale do Juruá”, ressaltou.

“Fica o alerta para todos os jovens e adolescentes, que estão vendo essas jovens presas, de que a falsa ilusão do mundo do crime e do uso de drogas sempre acaba os levando para um caminho sem volta, onde o final todos nós já sabemos, é a cadeia ou o cemitério”.

O Delegado Alexnaldo destacou ainda o excelente trabalho de investigação e a dedicação dos Policiais Civis de Cruzeiro do Sul.