Pesquisa decidirá candidato do PSD em Cruzeiro do Sul  

O senador Sérgio Petecão (PSD) voltou entusiasmado de Cruzeiro do Sul, com a presença de cerca de 500 pessoas num ato do PSD que era para ser simples, quando do anúncio domingo passado dos dois nomes que buscarão a indicação para disputar a prefeitura do município: o advogado João Tota e o ex-deputado federal Henrique Afonso. Petecão destacou ao BLOG DO CRICA que dentro de um prazo de 20 dias, tempo suficiente para os dois se articularem nas suas bases, vai mandar realizar uma pesquisa e cujo o resultado definirá quem sairá à prefeitura pelo PSD. Nas conversas que teve com vários segmentos políticos do município, Petecão diz ter sentido todo um clima para uma candidatura alternativa aos grupos do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro e do ex-prefeito Vagner Sales, ser bem sucedida. “O eleitor quer mudanças, e isso entendo que qualquer dos dois nomes do PSD preencherá o requisito”, destacou ao BLOG. Na capital, prometeu manter a decisão do PSD ficar neutro para prefeito.

ILDERLEI REAFIRMA CANDIDATURA

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, disse a políticos com os quais conversou no último fim de semana de que, a sua candidatura á reeleição está mais mantida que nunca, que vai provar na justiça que não aconteceu nada de ilegal na sua gestão e irá para a campanha.

FORA DE COGITAÇÃO

Aos políticos com os quais esteve, o prefeito Ilderlei também descartou dar qualquer apoio a uma candidatura do seu vice Zequinha a prefeito, que chegou ser lançado á sua sucessão em encontro do PROGRESSISTAS, na capital, com a presença do governador Gladson Cameli.

MUITO CONFUSA

A situação política em Cruzeiro do Sul está muito confusa, somente depois de se saber quem realmente serão os candidatos à prefeitura é que se poderá fazer uma leitura do panorama.

METE O DECRETO

Sabe-se que existem profissionais da Saúde á disposição de outros poderes ou mesmo em cargos de funções diferentes no próprio Executivo. Neste momento de todos unidos contra o coronavírus, o Gladson Cameli deveria baixar um decreto de devolução de todos à SESACRE.

DEPOIS CRITICAM A SEGURANÇA

Há notícias que alguns deputados não estão querendo votar o projeto que determina a volta aos quartéis de todos os policiais à disposição de outros poderes e até em órgão estaduais que não são da Segurança. Na briga contra o crime, todos os poderes têm que colaborar.

MAIS POLICIAIS NAS RUAS

A devolução dos policiais à disposição de outros poderes e outros órgãos do próprio Executivo deveria ser prioridade de votação na ALEAC, quando o processo tramitar. Como vai se cobrar mais ação da Segurança, quando o poder político não dá a sua parcela de colaboração?

MEDIDAS SEVERAS

Não é hora de se pensar em partido político, o momento é de se avalizar qualquer medida severa que venha do governo estadual para ajudar no combate ao coronavírus que, dificilmente, não chegará ao Estado. Nesta situação não entra gostar ou não do governador.

CONTA OUTRA PIADA

O candidato do PSDB a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara, diz que a escolha do vice passará por um grande debate partidário. Minoru; aproveite a ocasião, e conta uma piada de português! Vice é escolhido de acordo com o interesse político, foi e sempre será assim.

PASSARIA POR ISSO

Uma observação que cabe. Se há tanto interesse do MDB em ter um vice a ser indicado pelo governador Gladson Cameli, como trabalha o senador Márcio Bittar (MDB), deveria começar pelo Roberto Duarte (MDB) anunciando sua entrada na base do governo. É óbvio!

BÊBADO PARA DELEGADO

Qualquer conversa que for travada pelos dirigentes do MDB com os PROGRESSISTAS, acerca de uma aliança na disputa da PMRB e que não contemple a entrada do deputado Roberto Duarte (MDB) na base do governo na ALEAC, será uma conversa de bêbado para Delegado.

COISAS QUE NÃO SE MISTURAM

A religiosidade é algo que não discuto, mas respeito. Não condeno a fé do ex-secretário Thiago Caetano de querer combater o coronavírus com citações bíblicas de Jesus, mas o caminho científico é o da prevenção ditada pela Saúde pública. Não misturemos as coisas no momento.

CANDIDATOS ZERO

Muito desprestigiado o ato pró-Bolsonaro, no Acre. Não compareceu um candidato á PMRB.

NÃO DÁ TRÉGUA

A Polícia Civil não dá trégua aos bandidos, todo dia são anunciadas prisões de criminosos.

TUDO TEM SEU TEMPO

A frase acima se aplica à política. No ato de lançamento do ex-prefeito Serraria para disputar a prefeitura de Capixaba, não tinha bom público. O único que se mostrava otimista pelo riso na foto; era o presidente do PT, Cesário Braga, que convenhamos, tem tirado leite de pedra.

CAÇANDO COM GATOS

Não deve ser uma tarefa fácil a do presidente do PT, Cesário Braga, de conseguir sair pelo Estado juntando os cacos da sigla para conseguir lançar candidatos a prefeito, com o partido fora do poder. Cesário está na base do ditado que: quando não se tem cão, se caça com o gato.

ALIANÇA MONTADA

A prefeita Fernanda Hassem (PT) terá na sua campanha á reeleição uma aliança com cinco partidos e em torno de 80 candidatos a vereadores. Fernanda é altamente competitiva.

OBSERVAÇÃO DO LEITOR

Leitor que diz não perder uma leitura do BLOG, mandou a seguinte postagem, com uma observação: “Crica, você já notou que o senador Márcio Bittar não entrou neste pouco mais de um ano do governo Gladson, numa bola dividida? Que não discute temas paroquiais? Se o Gladson sair para o Senado, ele quer chegar em 2022, como o nome de consenso ao governo”.

CERTO SENTIDO

Agora, uma observação deste colunista: no caso do Gladson Cameli não disputar a reeleição, acho ser difícil alguém convencer o senador Petecão (PSD) a não montar o cavalo selado.

FIGURA DE RETÓRICA

A deputada federal Mara Rocha (PSDB) anunciar que deixou a presidência regional do partido é mera figura de retórica. Dentro ou fora da presidência, ela continuará mandando no PSDB.

FORA DO GABINETE

O secretário Israel Milani, do Meio Ambiente, vem marcando a sua gestão por pouca presença no ar condicionado do gabinete e mais presença no diálogo com as comunidades rurais nas suas bases, para discutir as ações da sua pasta. Tem travado estas conversas constantemente.

NÃO PODE É BRIGAR COM A REALIDADE

Protesto é da democracia, mas o diálogo também. Sem sentido a invasão de ontem do SINTEAC na prefeitura de Rio Branco com cerca de 100 pessoas, para “debater” questões salariais. O debate de pauta se faz com um grupo pequeno, como debater com uma multidão?

NÃO EXISTE MILAGRE

Na administração pública não tem milagre financeiro. A Educação municipal é exemplo ao Brasil por só ter professores efetivos no seu quadro. Ninguém de outra categoria da Educação ganha menos que o salário mínimo, porque há a complementação. E não adianta a prefeita fazer compromisso financeiro para depois não cumprir, porque o protesto será dobrado.

CONDUZINDO COM RESPONSABILIDADE

Não há como deixar de se reconhecer que o secretário de Saúde, Alysson Bestene, vem cumprindo com rigor e responsabilidade todas as providências vindas do Ministério da Saúde, a serem adotadas como providência no combate à pandemia do coronavírus.

PONTOS DIFERENTES

O senador Sérgio Petecão (PSD) diz que não tem como obrigar os membros do seu partido em Sena Madureira a ir para o palanque do prefeito Mazinho Serafim, mas que ele estará lá.

COMO SÃO TOMÉ

Boato que corre na cidade é que o governador Gladson teria convidado o ex-deputado Ney Amorim para ser o seu candidato a prefeito da capital. Como São Tomé, quero ouvir da boca do Gladson em manifestação pública, para depois acreditar. Enquanto ele não falar…..

FRASE MARCANTE

“Sábio não é quem dá as verdadeiras respostas; é quem formula as verdadeiras questões”. Thomas Davis.