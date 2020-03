No Quinari, Branca está próxima de deixar o PSDB e ir para o MDB

A professora Branca Menezes, aliada histórica do vice-governador Major Rocha, pode deixar o PSDB e desembarcar no MDB. Um primeiro encontro entre sigla emedebista e a ainda tucana foi realizada nesta segunda-feira, 16. O ac24horas apurou que ela havia sido convidada a participar da reunião pelo ex-prefeito de Senador Guiomard, Celso Ribeiro.

O ac24horas procurou Branca, que afirmou que não tomará nenhuma decisão sem antes conversar com o vice-governador. “Tenho uma história com o Rocha e apenas participei de uma conversa com o MDB a convite do Celso Ribeiro. Não posso falar mais nada do que isso”, disse.

Branca deveria se reunir nesta terça-feira, 17, com Rocha que está a caminho de Cruzeiro do Sul para uma agenda oficial junto com o governador Gladson Cameli.