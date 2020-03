No Araújo, funcionários já usam máscara em suas atividades

Alguns supermercados e estabelecimentos comerciais de Rio Branco estão adotando medidas protetivas ao coronavírus, tanto aos colaboradores como aos clientes.

O Supermercado Araújo, a maior rede varejista do Estado do Acre, determinou nesta terça-feira (17) que os funcionários utilizem máscara em todas as atividades das lojas.

Estoquistas, repositores, caixas, zeladores e os demais usam a máscara em suas rotinas.

No entanto, até o momento, a imensa maioria dos clientes e frequentadores não usa máscara. Os supermercados tem se mantidos lotados de compradores depois que os casos de Coronavírus aumentaram no Acre.