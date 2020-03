Nasa avisa sobre asteroide gigante se aproximando da Terra daqui a um mês

A divisão da Nasa, responsável por monitorar objetos espaciais que se aproximam da Terra, identificou um asteroide de quatro quilômetros de diâmetro que deve chegar perto do nosso planeta no dia 29 de abril. O corpo espacial viaja a 31 mil quilômetros por hora, mas a agência espacial já avisou: não há motivo para preocupação.

“No dia 29 de abril, o asteroide 1998 OR2 vai passar a 3,9 milhões de milhas/6,2 milhões de quilômetros da Terra. Uma matéria do Daily Express sugere que existe um ‘alerta’ sobre esse asteroide, mas a informação é falsa. Uma lista completa de todos os asteroides que passam pela Terra está sempre disponível no site cneos.jpl.nasa.gov/ca. Sigam em frente!”, comentou a agência espacial no Twitter.